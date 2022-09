مارتن: الوضع في ليبيا تحوّل إلى صراع سياسي واصطفاف مسلّح مدعوم من جهات خارجية

ليبيا – أكد المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا إيان مارتن أن الوضع في ليبيا تحوّل إلى صراع سياسي واصطفاف مسلّح مدعوم من جهات خارجية.

مارتن، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” قال: “إنه تم إضعاف دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدة للمسار السياسي في ليبيا”، لافتًا إلى وجود عوائق تحول دون قدرة الليبيين على الخروج من أزمتهم.

وتابع مارتن أنّ “توقيت الانتخابات عام 2012 كان قرارًا ليبيًا خالصًا، ولم يكن قرارًا متأثرًا بالمجتمع الدّولي بشكل كبير”.

ورأى مارتن أنه بعد الانتخابات حدث تدخّل إقليمي أدّى إلى ظهور انقسامات عميقة في التشكيلات المسلّحة.

