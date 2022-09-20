المنفي في الأمم المتحدة: المجلس الرئاسي مستعداً للتدخل متى ما تطلب الأمر

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش”، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وخلال اللقاء، أكد الأمين العام على اهتمامه الكبير بالملف الليبي ودعمه الكامل لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار اللازم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وهنأ المنفي، الأمين العام على اختياره “عبدالله باثيلي”، ممثلاً خاصاً للأمين العام في ليبيا، مبدياً استعداده للتعاون الكامل معه لتحريك العملية السياسية، خصوصاً إنجاز القاعدة الدستورية، مؤكداً أن المجلس الرئاسي ما زال مستعداً للتدخل متى ما تطلب الأمر ذلك.