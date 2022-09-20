تجنبا لإراقة الدماء.. باشاغا يعترف بالفشل في ممارسة مهام حكومته من داخل طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعترف، رئيس الحكومة الليبية المكلفة بالبرلمان، فتحي باشاغا، بالفشل في ممارسة مهام الحكومة من داخل العاصمة طرابلس، مرجعا السبب إلى عدم رغبة الحكومة في إراقة دماء الليبيين أو إثارة الفتن.

وقال باشاغا، في كلمة اليوم الثلاثاء لدى وصوله إلى بنغازي قادما من تركيا، إن أهالي العاصمة طرابلس يعانون جراء سيطرة حكومة الوحدة على العاصمة، مؤكدا أن الحكومة ستساهم في فك أسر المنطقة الغربية، كما ستدعمها في كل القطاعات.

وقال: إن “عصابة حكومة الدبيبة لازالت تهيمن وتسيطر بالقوة والترهيب على العاصمة”.

وأضاف باشاغا، أن حكومته ستعمل من داخل سرت وبنغازي وسننطلق للعمل الوطني وليس السياسي لخدمة جميع الليبيين في كل المناطق. وأشار إلى أن الحكومة تعمل في الشرق والجنوب بكل سهولة.

وقال باشاغا، إن الحكومة ستسعى لحل المختنقات العاجلة وستدعم البلديات بمساعدة مجلس النواب الذي ستطالبه بتعديل بعض القوانين أو سن قوانين أو توفير ميزانية للعام القادم.

وأكد باشاغا، أن العمل الوطني دائما ينطلق من بنغازي وبرقة لتوحيد ليبيا، لافتا إلى أن توحيد ليبيا إبّان المملكة خير مثال.

وقال: “إن قدرنا أن نتحمل العبء الكبير لإنقاذ ليبيا”، مشيرًا إلى أن بعض الليبيين يريدون استمرار الفوضى لتحقيق مصلحتهم لكن هذا في غير صالح الليبيين.

وأضاف باشاغا: “هناك وضع إقليمي لا يريد الاستقرار في ليبيا وبعض الأطراف تستخدمه كورقة للتفاوض”. وأكد أن “علينا مسؤولية وهي مسؤولية النظر إلى مصالحنا ومصالح الشعب الليبي أما الباقي لا يهمنا”.