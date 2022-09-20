وكالة نوفا: الدبيبة ترأس اجتماعا حول مشروع مطار طرابلس بمشاركة السفير الإيطالي

ترأس رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا شارك فيه سفير إيطاليا في ليبيا “جوزيبي بوتشينو” ومندوبون إيطاليون آخرون، بهدف مناقشة مشروع محطة الركاب في مطار طرابلس الدولي.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية، عن مصادر، -لم تسمها- أن الاجتماع الذي عقد في مكتب الدبيبة حضره أيضا أعضاء آخرون من حكومته، من بينهم وزير الاتصالات محمد الشهابي ووزير الداخلية بدر الدين التومي، وكذلك رئيس الأركان محمد حداد وعدد من المسؤولين.

تجدر الإشارة إلى أن مطار طرابلس مغلق منذ صيف 2014 بعد أن دمرته الاشتباكات المسلحة التي جرت في محيطه.

ويهدف مشروع إعادة الإعمار، الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 80 مليون يورو، إلى بناء محطتين، واحدة محلية والأخرى دولية، كاملة مع جميع مرافق المطار للسماح بافتتاح هذا المطار، حسبما ذكرت الوكالة.