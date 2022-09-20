إخماد حريق بمخزن أدوية بمركز مكافحة الأمراض

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2022

أعلنت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس إخماد حريق بمخزن أدوية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “مستشفى الدرن”.

وفي سياق منفصل قدمت هيئة السلامة الوطنية إرشادات حول الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق حيث يتوجب على الشخص التوجه إلى مكان الحريق حاملا معه الطفاية وسحب صمام الأمان والابتعاد بمسافة آمنة عن اللهب ثم الضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية إلى قاعدة اللهب ونبهت إلى ضرورة مكافحة الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسه.