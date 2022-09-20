المقريف يتعهد لمراقبي تعليم بنينا وبنغازي والأبيار بمتابعة 3 ملفات خاصة بالمعلمين

تعهد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع مراقبي التربية والتعليم ببلديات بنينا حافظ السنوسي، وبنغازي سليمان القطراني، والأبيار فتحي قليوان، بمتابعة 3 ملفات خاصة بالمعلمين تتعلق بالإفراجات المالية والعقود المتعثرة وتمديد سن التقاعد.

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المقريف ناقش مع مراقبي التربية والتعليم ببلديات بنينا وبنغازي والأبيار استعدادات المؤسسات التعليمية بمراقباتهم لبدء العام الدراسي الذي سينطلق في 16 أكتوبر المقبل.

الخطة الدراسية للعام المقبل ومشروع التعليم الاستدراكي

وأضافت الوزارة أن المقريف ناقش أيضًا خلال اللقاء مع مراقبي تعليم بنينا وبنغازي والأبيار الذي حضره مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية كامل الويبة «الخطة الدراسية للعام المقبل»، و«الاستعدادات للمرحلة الثانية من مشروع التعليم الاستدراكي التي ستنطلق غدًا الأربعاء».

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وأوضح الويبة خلال حديثه في الاجتماع دوافع تأخر العام الدراسي للأعوام الماضية، بسبب جائحة كورونا، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم بصدد الإعلان عن مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي المقبل.

الملفات الخاصة بالمعلمين

كما تطرق النقاش خلال الاجتماع إلى جهود وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في توزيع صكوك الميزانية التشغيلية على مراقبات التربية والتعليم، والمخصَّصة للمؤسسات التعليمية التابعة لها، بالإضافة إلى ملف الإفراجات المالية للمعلمين والعقود المتعثرة وتمديد سن التقاعد للمعلمين.

وتعهد المقريف للحضور «بمتابعة ذلك مع جهات الاختصاص، بما يضمن حلحلة كل العراقيل التي تواجه المعلمين في سبيل القيام بواجبهم المناط بهم» وفق وزارة التربية والتعليم.