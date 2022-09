فنوش: مفاهيم الدولة غائبة في ليبيا.. ومن يحكم الآن هم قطاع طرق وخارجون عن القانون

ليبيا – قال المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش إن ليبيا ستظل في حلقة مفرغة ما لم يتم فهم الأسباب الحقيقية التي حالت دون الوصول إلى حل للأزمة القائمة.

فنوش وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الحدث” أضاف: “أن الليبيين أصبحوا أسرى لنفس الآلية المنتجة للأزمات، حيث يتم تشكيل حكومات وإرسالها إلى مناطق محتلة”، في إشارة إلى العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أن الفئة المسيطرة على طرابلس تعمل بإرادة جهات خارجية، وتقود ليبيا بغض النظر عن إرادة الليبيين.

ورأى أن مفاهيم الدولة غائبة في ليبيا، وأن من يحكم الآن هم قطاع طرق وخارجون عن القانون، وجاء ذلك بسبب احتكار مفهوم الدولة في طرابلس والمركزية المقيتة التي منعت الليبيين من ممارسة حقهم بغض النظر عن مكان سكنهم.

فنوش ختم: “بيت الداء هو الإصرار على اختزال السلطة في طرابلس التي يحكمها أشخاص يعملون بإرادة خارجية. وهذا يعني أننا نعيش حالة من الدونية”.

