المشري يلتقي أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2022

عقد رئيس مجلس الدولة خالد المشري رفقة عضو المجلس ورئيس لجنة إعداد القاعدة الدستورية بالمجلس شعبان أبوستة اليوم الثلاثاء، اجتماعا في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري المنعقد المدة الماضية، الذي ضمّ مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الاجتماع عرض الملاحظات حول القاعدة الدستورية التي نتجت عن المؤتمر، كما تمت مناقشة مستجدات المشهد السياسي والعقبات التي تحول دون إنجاز الانتخابات حتى الآن.

وفي سياق منفصل عقد رئيس مجلس الدولة لقاء مع ممثّلي عددا من الأحزاب السياسية الليبية لبحث مناقشة الانسداد السياسي الحاصل في ليبيا، والسبل الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة، التي تضمن إجراء الانتخابات في البلاد في أقرب الآجال.

وحضر اللقاء خالد المريمي عن حزب تحالف القوى الوطنية، وعماد البناني عن حزب العدالة والبناء، وعبدالله الرفادي عن حزب الجبهة الوطنية، وجمعة القماطي عن حزب التغيير، وأشرف محمد بلقا عن تجمع تكنوقراط ليبيا، وعبدالرؤوف بيت المال عن حزب ليبيا النماء.