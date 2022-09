شركة الكهرباء: الإدارة الجديدة لن تحمل المواطن أي أعباء إضافية من خلال رفع أسعار الطاقة الكهربائية

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب إن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أبدى موافقته بشأن إرجاء العمل بهذه التعرفة، لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع التعرفة ومطالبة مدير الإدارة العامة لخدمات المستهلكين.

التائب أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن إدارة الشركة الجديدة لن تحمل المواطن أي أعباء إضافية من خلال رفع أسعار الطاقة الكهربائية؛ لذا تم إيقاف العمل بالتسعيرة الجديدة التي أحالها مجلس إدارة الشركة السابق لمجلس الوزراء لإقرارها.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الشركة يبحث إمكانية إعادة النظر في التعريفة الجديدة بما يلائم كافة شرائح المجتمع ويراعي وضعهم الاقتصادي، وسيعمل على معالجة أي تشوهات في التعريفة الجديدة بما يضمن الصالح العام.

أما بشأن مشاكل العجز في توليد الطاقة فأكد أن إدارة الشركة تعمل على حل هذه المشكلة وستكون النتائج بشكل تدريجي وملموس؛ لأن الشركة تسعى لإيجاد حلول جذرية وليست تلفيقية.

