بوتين: روسيا مهتمة بتسوية عادلة ومستدامة في ليبيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ موسكو مهتمة بتسوية عادلة ومستدامة في ليبيا وستواصل دعم سيادة الدولة الليبية.

جاء ذلك أثناء مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب بينهم السفير الليبي الجديد لدى موسكو إمحمد المغراوي والذي أقيم في مقر الكرملين.

وقال بوتين: “نحن مهتمون بتسوية عادلة ومستدامة للصراع الداخلي الذي طال أمده في ليبيا”، لافتاً إلى أن روسيا ستواصل دعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ومساعدة الشعب الليبي في الدفاع عن حقه في حياة كريمة وسلام وأمن.