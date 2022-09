دغيم: تحركات عقيلة بالاتفاق مع المشري ما هي إلا مخادعة لتشكيل حكومة ثالثة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن التحركات التي يقوم بها عقيلة صالح بالاتفاق مع خالد المشري بخصوص إصدار قاعدة دستورية عامة دون قيود بخصوص شروط الترشح أو استقالة المرشح من منصبه ما هي إلا مخادعة.

دغيم أكد في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن هذه التحركات بخصوص قاعدة عامة وترحيل الأمور إلى قانون الانتخابات، الذي يحتاج أيضا إلى توافق بين المجلسين، ما هي إلا خدعة يقوم بها الطرفان من أجل إيهام الجميع أن هناك توافقًا بين المجلسين بالخصوص وهذا غير صحيح، وفق كلامه.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الخدعة من الرئيسين هو الذهاب إلى تشكيل حكومة ثالثة من قبل الطرفين، بحجة أن التوافق تم بين المجلسين، وأن هذه الحكومة هدفها إجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد، وما هذه التصرفات إلا مخادعة كما ذكرت.

وتابع: “هذه الخدعة لن تنطلي على أحد، وأنه لا مجال ولا وقت لوجود حكومة ثالثة، لكن الحل الآن هو الذهاب سريعًا وعاجلًا لإجراء انتخابات عامة في البلاد، برلمانية أكيد، ورئاسية لا بأس”.

