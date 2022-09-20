اللافي يُتابع مع وزير الصحة سُبل تحسين وتطوير الخدمات الصحية للمواطن بكل مدن والمناطق خاصة الجنوب

طرابلس 20 سبتمبر 2022 (وال)- تابع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، سُبل تحسين وتطوير الخدمات الصحية للمواطن بكل المدن والمناطق خاصة الجنوب الليبي.

وناقش اللقاء التي عقد بديوان المجلس الرئاسي طرابلس اليوم الثلاثاء، بعض الملفات المتعلقة بقطاع الصحة وتطوير أداء المرافق الصحية والمستشفيات بكل مدن ليبيا، وأهمية وضع خطة لقطاع الصحة، تستهدف تطوير هذا القطاع وخاصة المستشفيات العامة ومرافق الرعاية الصحية الأولية في كل أنحاء البلاد، ولاسيما بمناطق الجنوب.

كما تم بحث أبرز الصعوبات التي تواجه تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، والسُبل الكفيلة بوضع الحلول الناجعة لها.

وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي، بجهود قطاع الصحة في خدمة المواطن، مشددًا على ضرورة متابعة احتياجات المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية والوحدات الصحية. (وال)

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