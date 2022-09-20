ديوان المحاسبة يحيل تقريره السنوي على مجلسي النواب والدولة

أحال ديوان المحاسبة أول أمس الأحد تقريره السنوي لعام ألفين وواحد وعشرين، على كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة .

وقال مصدر مسؤول، في تصريح إعلامي إن رئيس الديوان، خالد شكشك، أعرب في خطاب موجه إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة، عن أمله أن ينال التقرير عناية واهتمام أعضاء المجلسين، لتحسين أداء مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها والرفع من كفاءتها في استخدام المال العام.

وأشار شكشك إلى استقلال الديوان وحياده في إعداد التقرير باعتباره هيئة سيادية مستقلة تلحق بالسلطة التشريعية، ويضطلع بمسؤوليته في الرقابة على المال العام، مبديا استعداده لمناقشة ما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات.