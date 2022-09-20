ليبيا الان

انقلاب قارب غادر من صبراتة.. و70 شخصاً معرضون للموت في عرض البحر

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد حساب «Alarm Phone»، أو «هاتف الإنذار»، على توتير، أن 70 شخصًا معرضين للخطر بالقرب من السواحل الليبية، بسبب الهجرة غير الشرعية. 

وجاء في نص التغريدة، التي رصدتها وترجمتها «الساعة24»، “نبّهنا أحد أقارب شخص على متن القارب إلى أن قاربًا غادر مدينة صبراتة ليلة البارحة، وبحسب ما ورد انقلب القارب هذا الصباح”. 

وتابعت التغريدية؛ “لا يمكننا الوصول مباشرة إلى القارب المنكوب ولا إلى ما يسمى بخفر السواحل الليبي”. مناشدة بالمبادرة بتنظيم “عملية إنقاذ عاجلة”.

تجدر الإشارة إلى أن  حساب «Alarm Phone»، أو «هاتف الإنذار»؛ وهو يٌدار منذ عام  2014 من قبل متطوعين من أوروبا وتونس والمغرب، ملتزم بإنقاذ اللاجئين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي. وهي مبادرة لإخطار أجهزة الإنقاذ حول القوارب المعرضة للغرق في البحر المتوسط.

الوسوم

صبراتة

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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