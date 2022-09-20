المشري يعقد اجتماعا بأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري

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عقد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، رفقة عضو المجلس ورئيس لجنة إعداد القاعدة الدستورية بالمجلس، شعبان أبوستة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري المنعقد في المدة الماضية.

وهدف الاجتماع إلى عرض الملاحظات حول القاعدة الدستورية، التي نتجت عن المؤتمر، كما تمت مناقشة مستجدات المشهد السياسي والعقبات التي تحول دون إنجاز الانتخابات حتى الآن.

ولازالت مسألة استكمال “القاعدة الدستورية” لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متعثرة على الرغم من الجهود المبذولة بين مجلسي النواب والدولة للتوصل لاتفاق نهائي.

وعقد عدد من الأحزاب السياسية، والشخصيات والقيادات الاجتماعية من عدة مدن ومناطق ليبية، في أغسطس الماضي، مؤتمر المسار الدستوري، تحت شعار “ليبيا تسع الجميع”، في العاصمة طرابلس.

وتناول المؤتمر مشروع القاعدة الدستورية وعرضها على نحو تفصيلي للمناقشة، بعد الموافقة وإبداء الملاحظات، ثم إعلان القاعدة الدستورية، إضافة إلى التوصيات التي تليت ضمن البيان الختامي للمؤتمر.

وقال، المتحدث الرسمي لمؤتمر المسار الدستوري، علي الهلالي، إن “وفداً من اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري في طرابلس، التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وسلمه نسخة من القاعدة الدستورية”.

وأضاف أن “بعض الملحوظات أبديت وسجلت وضمنت من قبل لجنة الصياغة في قاعدة دستورية نهائية سلمت لفخامة رئيس مجلس النواب من أجل أن يجري اعتمادها وأن نصل بها إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي ونجري الانتخابات من حيث توقفت، والتي كان من المفروض أن تجرى في 24 ديسمبر الماضي”.