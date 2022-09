معزب: عقيلة كعادته يحب أن يكون صاحب المبادرات السلبية التي تقود لإرباك المشهد السياسي

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن عقيلة صالح كعادته يحب دائماً أن يكون صاحب المبادرات السلبية التي تقود إلى إرباك المشهد السياسي، مثل حديثه عن توافق مع مجلس الدولة حول استبعاد شروط الترشح للرئاسة، وهو ما لم يحدث، وكذلك طرحه لتشكيل رئاسي جديد يكون هو على رأسه.

معزب أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنه بعد أن سلم أعضاء مجلس النواب اختصاصاتهم في يد عقيلة أصبح لا يتورع عن المقايضة بمجلس النواب مقابل تبوئه الرئاسة لأي منصب.

أما بشأن زيارة عقيلة لروسيا، فقد استبعد أنها ستلقى أي اهتمام من قبل موسكو وستكون زيارة مجاملة لن تفيده بشيء بل ستغيظ المعسكر الغربي الذي تقوده أمريكا.

