باشاغا يُعلن أن حكومته ستُمارس عملها من مدينتي سرت وبنغازي

بنغازي 20 سبتمبر 2022 (وال)- أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن حكومته ستُمارس مهامها من مدينتي سرت وبنغازي، بعد فشل محاولتها العمل من طرابلس لعدم رغبتها في إراقة الدماء أو إشعال الفتنة حسب قوله.

وتعهد باشاغا – في كلمة له لدى وصوله لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي – بأن يكون عمل حكومته لصالح كل الليبيين دون الاقتصار على منطقة بعينها.

وقال باشاغا إن هناك بعض الليبيين يريدون استمرار الفوضى والانقسام في البلاد ويرون في ذلك مصلحة لهم، كما أن هناك وضعًا إقليميًا ودوليًا لا يريد تقارب الليبيين أو المصالحة بل استخدام ليبيا كورقة للتفاوض في مصالح أخرى. (وال)

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