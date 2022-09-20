فنوش: ليس علينا انتظار التخلص من المليشيات للبدء في بناء الدولة

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب يونس فنوش أنه بإمكان الليبيين استعادة الدولة رغم اختطاف طرابلس من قبل المليشيات، لافتًا إلى أن الانتظار ليس لصالح الشعب الليبي.

وقال فنوش في تصريحاتٍ صحفية ” لو صحت الإرادة يمكن للنخبة السياسية والاجتماعية في ليبيا بأن يعقدوا مؤتمر وطني لاستعادة السلطة في ليبيا“.

وأتبع فنوش أن سيطرة المليشيات على طرابلس، واتّباع العاصمة لتركيا يجب أن لا تكون عقبة في استعادة الدولة والسلطة“، مشيرًا إلى أن أغلب المدن الليبية لا يوجد فيها استعمار اجنبي ولا مليشيات، وأن أغلب المليشيات متركزة في العاصمة طرابلس.

وختم عضو محلس النواب أن الليبيين يستطيعون أن يبنوا الدولة في الأماكن والمدن التي لا توجد فيها ميليشيات مسلحة، مؤكدًا أنه لايجب الانتظار حتى التخلّص من المليشيات للبدء في بناء الدولة.