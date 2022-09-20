ديوان المحاسبة: مخالفات بالجملة للمركزي في إدارة أصوله والمال العام 

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كشف ديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء، عن مخالفات قال إنها بالجملة لمصرف ليبيا المركزي في إدارة أصوله والمال العام.

وأضاف ديوان المحاسبة في التقرير السنوي لديوان المحاسبة 2021، أن المصرف يعمل بانتقائية وبدون مجلس إدارة.

وأكد الديوان أن المصرف حجب مستندات حول وضعه الحقيقي عن لجان المراجع، إضافة إلى انخفاض رصيد العملة الأجنبية لتغطية الإصدار من العملة المحلية 23 مليار دولار عن العام السابق.

وذكر ديوان المحاسبة أن المركزي مقصر في الرقابة على المصارف بفعالية، والدليل ارتفاع القضايا المرفوعة ضد الجمهورية إلى 140 مليون دينار.

ولفت الديوان إلى أن هناك مساهمات للمركزي في مصارف ومؤسسات مالية تتعرض للخسائر والديون، كما أنه لا توجد رؤية ولا أهداف واضحة للمركزي في الاستثمار والمساهمات الخارجية

وأشار دوان المحاسبة إلى أن الدولار المباع في 2021 لمختلف الأغراض بلغ 18 مليار منها 10 مليار دولار كاعتمادات مستندية.