العرفي: تغيير الدبيبة لرئيس السجل العقاري هدفه نهب ممتلكات الدولة

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن تغيير رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لرئيس السجل العقاري هدفه نهب ممتلكات الدولة الليبية من أراض وعقارات.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية له: “بداية استيلاء الدبيبة على ممتلكات الدولة كانت بإهدائه قطر وتركيا وأمريكا قطع أراض، مساحة كل منها 4 هكتارات وهذه تعتبر قواعد داخل ليبيا وليست سفارات لدول أجنبية”.

وأضاف “أكدنا أن السجل العقاري سيظل مقفلا بموجب القانون 102 الصادر عن المجلس الانتقالي، وعلى كل من يتجرأ على فتح السجل العقاري والعبث به يتحمل المسؤولية حيال ذلك”.

وتابع “أكدنا في جلسة البرلمان السابقة أن قرار الدبيبة بفتح السجل العقاري مرفوض ولن يطبق وتم تعميم ذلك على كل الجهات بأن لا يتم التعامل معه”.

وفي سياق آخر، أكد العرفي، أن حكومة الدبيبة متخوفة ورافضة للمبعوث الأممي الجديد لليبيا عبد الله باثيلي.