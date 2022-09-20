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ضبط شحنة “كبدة مجمدة” تفتقر لشروط السلامة الصحية بميناء مصراتة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

كشف، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة إدخال شحنة “كبدة مجمدة” قادمة من تركيا تفتقر لشروط السلامة الصحية.

وأوضح المركز، أن رجال الجمارك ضبطوا حاويتين بسعة 40 قدما قادمة من تركيا تحتوي على كبدة مجمدة، في حين تشير المستندات إلى أنها شحنة من الدجاج المجمد.

وجرى ضبط الكمية من قبل أعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة البحري.

وأضاف، أن بالكشف تبيّن بأن مقدمة الحاوية تحتوي على دجاج مجمد للتمويه وبمؤخرة الحاوية عُثر على كمية كبيرة من الكبدة المجمدة المحظور استيرادها بموجب قرار وزير الاقتصاد.


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صحيفة العنوان الليبية

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