عمران: إرباك المشهد السياسي في ليبيا هو ديدن مجلس النواب منذ سنوات

ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران أن إرباك المشهد السياسي في ليبيا هو ديدن مجلس النواب منذ سنوات فهو يحاول باستمرار إيجاد مبررات وتأييد مع الضخ الإعلامي الممنهج.

عمران أضافت في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “لكن مؤخرًا أصبح التلاعب واضحًا وعلى المكشوف وبتواطؤ متعمد من مجلس الدولة، بعد أن أصموا آذاننا لسنوات بخلافاتهم وصراعاتهم، ها هم الآن يتوافقون على الاستمرار في السلطة”.

وأردفت: “عندما فُعلت الدائرة الدستورية مؤخرًا تم اللجوء للدرع الأخير في مواجهة أفعالهم وهو زعزعة السلطة القضائية وقسمتها وإدخالها في مهاتراتهم السياسية، لمنعها من مواجهة العبث التشريعي الذي وصل إلى مداه، مع محاولة الحصول على تأييد الدول المتنفذة في المشهد الليبي من كل الأطراف وسيبقى الوضع ذاهبًا للتأزم دون حسم لصالح أحد”.

