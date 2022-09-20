رئيس الأركان يزور كتيبة “38” مُشاة بمنطقة تاجوراء

تاجوراء 20 سبتمبر 2022 (وال)- أجرى رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الفريق أول ركن “محمد الحدّاد” أمس الإثنين، زيارة لمقر كتيبة (38 ) مُشاة بمنطقة تاجوراء، رافقه مدير إدارة الأشغال والأملاك العسكرية، ومدير الإدارة المالية بالرئاسة.

وأفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الوطني، بأن رئيس الأركان العامة؛ قام بجولة ميدانية داخل مقرها، وأطلع على كافة مرافقها، ومتابعة آخر أعمال الصيانة التي وصلت إليها.

وحثّ الحداد الضّباط والجنود على مواصلة التّدريب، والنهوض بهذه المؤسسة، والعمل على رفع مستوى كفاءة الجيش الليبي.

(وال)

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