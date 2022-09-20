النمر: منتهية الولاية “لا تمثلنا” لأنها تزور التاريخ وتكذبه

الوطن|رصد

وجّه عضو ملتقى الحوار السياسي بالقاسم النمر رسالة شديدة اللهجة لوزير النفط بالحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال النمر في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كل صباح يوم جديد يشرق نزداد إيمانًا بأنها شراكة كاذبة و خادعه في هذا الوطن“، مضيفًا “وزارتك منتهية الولاية لا تمثلنا لأنك تكذب وتزور التاريخ والجغرافيا عيني عينك وتحمل حقدًا وجهوية بغيضة وعنصرية مريضة“.

وأتبع عضو ملتقى الحوار السياسي “ادعاؤك باطل لأن ليبيا لم تكن موجودة قبل العام 1951م فقد ولدت بعملية قيصرية غصبًا عن التاريخ والجغرافيا بقرار الأمم المتحدة رقم (289) الصادر في 21 نوفمبر 1949م بإرادة الكبار وصغار المنتصرين في الحرب الكونية الثانية بعد أن اسقطو دولة برقه العربية الثامنة في عام 1951م“.

وأكمل بالقاسم “ياوزير النفط منتهي الولاية ليبيا تكونت من ثلاث اقاليم تاريخية جغرافية عام 1951م وليس كما تدعي وصدر قانون تنظيم تقاسم عوائد النفط في يوليو عام 1958م وليس كما تدعي باشهار وامضاء رئيس وزراء ووزير اقتصاد من اقليمكم طرابلس“، مضيفًا “ليبيا لم تكن ثلاث اقاليم تاريخية وجغرافية فقط بل كانت دولتين الجمهورية الطرابلسية ودولة برقه العربية الثامنة فلماذا تدعي باطلًا وتروج لتسلط مركزيتكم البغيضة التي مثلت التغول و النهب المبرمج لثروات هذا الإقليم ومقدراته، هناك الكثير ليقال ولكن المقام لا يتسع على الأقل الان“.