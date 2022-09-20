الرئاسي: اللافي ناقش مع “أبوجناح” وضع خطة وطنية صحية

التقى عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة رمضان أبوجناح، لبحث بعض الملفات المتعلقة بقطاع الصحة وسبل دعم وتطوير أداء المؤسسات الصحية في البلاد.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي الليبي، على فيسبوك، أن اللقاء ناقش أهمية وضع خطة وطنية صحية، يمكن الاعتماد عليها في عملية تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة ومرافق الرعاية الصحية الأولية في كل أنحاء البلاد، ولاسيما بمناطق الجنوب.

كما تم بحث أبرز الصعوبات التي تواجه تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولي والسبل الكفيلة بوضع الحلول الناجعة لها.

وأثنى «اللافي» على جهود «أبو جناح» من أجل تطوير القطاع والعمل على متابعة احتياجات المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية والوحدات الصحية.