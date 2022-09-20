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باشاآغا يكشف عن اجتماعات مع عدد من الدول لضمان الوصول لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ونزيهة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا الإثنين أنه سيعلن عن خطة قريبًا تركّز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا وشعبها، ويضمن الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة حرة ونزيهة.

باشاآغا وفي منشور للحكومة المكلفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “عقدت اجتماعات مثمرة ومطولة مع الدول الصديقة والشقيقة، وأثمن عاليًا ما لمسناه من إيجابية واستعداد للتعاون والعمل المشترك مع تلك الدول”.

وتابع رئيس الحكومة حديثه: “سننهض بليبيا على أسسٍ من الديمقراطية، وانطلاقًا من إرادة الشعب الليبي الذي يستحق العيش بسلام وطمأنينة اقتصادية واجتماعية”.

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صحيفة المرصد الليبية

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