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نصية: اللجنة العسكرية توقّفت عن العمل قبل الصراع على السلطة التنفيذية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

نفى عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن يكون توقف عمل اللجنة العسكرية مرتبطا باندلاع الصراع على السلطة التنفيذية في ليبيا.

وأكّد نصية في تصريحات صحفية، أن اللجنة العسكرية توقفت عن العمل بعد قيامها بفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها نهاية يوليو عام 2021، ولم تقم بعد تلك المهمة بإنجاز شيء يذكر.

وأضاف أن مهام اللجنة بعد ذلك الأمر انحصرت في عقد اجتماعات اعتيادية، وعقد لقاءات مع أطراف دولية تنقل لوسائل الإعلام أنها حريصة على استقرار الملف الليبي.

ورأى نصية أن سبب التراجع في عمل اللجنة يعود إلى استمرار أعضائها في تمثيل أطراف الصراع، وعدم بحثهم عن الحلول، إضافة إلى إهمال استثمار التقارب الذي حدث بين الأطراف والقوى الليبية بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

الوسوم

السلطة التنفيذية اللجنةُ العسكرية ليبيا مجلس النواب

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الوطن الليبية

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