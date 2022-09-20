عون: 40% من مواقع النفط المحتملة تقع بمنطقة ترسيم الحدود مع تركيا

كشف وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، محمد عون، عن أن أربعين بالمئة من المواقع المحتمل ظهور النفط بها توجد في المنطقة التي سيتم فيها تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

وقال عون، في مقابلة مع إحدى الصحف إن الجهد منصب حاليا على تطوير العمل وتحقيق أقصى استفادة من الميزانية الاستثنائية التي منحتها حكومة الوحدة لمؤسسة النفط

وأوضح أن تلك الميزانية هي الأعلى في تاريخ المؤسسة وتقدر بما يزيد على أربعة وثلاثين مليار دينار ليبي تم تخصيص ستة عشر مليار دينار منها لخطط التطوير والاستكشاف وإقامة مشروعات رأسمالية تؤدي لزيادة الإنتاج.

وعن معدلات إنتاج النفط قال عون، إنه يسجل حاليا مليونا ومائتي ألف برميل في اليوم، إضافة إلى تصدير حوالي ثلاثمائة مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى إيطاليا.

ورهن عون عودة الشركات الأجنبية للعمل في قطاع النفط الليبي بما سوف تسفر عنه الدراسات والجولات الاستكشافية التي طلبت وزارة النفط من مؤسسة النفط إجراءها في المناطق البرية والبحرية. واستبعد عون أن يتأثر قطاع النفط خلال الفترة المقبلة بأي توترات ترتبط بالصراع بين الفرقاء الليبيين، أو حلفائهم الدوليين من المنخرطين في الأزمة الروسية الأوكرانية، على نحو قد يؤدي مجددا إلى توقف الإنتاج.