رحلات خاصة بـ 5 مليون..تجاوزات ديوان مجلس الوزراء وفق تقرير ديوان المحاسبة 2021

أخبارليبيا24

كشف ديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء عن تجاوزات ديوان مجلس الوزراء وفق تقرير 2021.

وأكد الديوان عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد بالمخالفة للقانون، إضافة إلى تجاوز المصروفات خلال سنة 2021م السقف المحدد.

وأوضح ديوان المحاسبة أنه تم تسجيل عدم إرفاق كشـوفات تحليلية ضمن فواتر يإيجار الطائرات على الأبواب الثاني والخامس.

وأشار إلى أنه من ضمن التجاوزات كذلك عدم تفعيل لجان العطاءات والاتجاه إلى التكليف المباشر بالمخالفة، ناهيك عن غياب دور المراجع الـداخلي، وعملية الجرد عبارة عن حصر للموجودات فقط.

وأكد ديوان المحاسبة أن حجم الإنفاق على الباب الأول سنة 2021م تضاعف بمقدار زيادة 100%

وذكر الديوان أن البيـانـات المقـدمـة من وحـدة المرتبـات بـديوان مجلس الوزراء غير دقيقة، كما يتم تكليف مسـتشارين دون إبرام عقود تحدد مدة ومجال أعمالهم.

وأوضح ديوان المحاسبة أن هناك توسع في الصرف مقابل العمل الإضافي والمكافآت المالية، كما أن وزارة المـاليـة مسمرة بـإحـالـة مرتبـات الموظين الـذين انتهت علاقتهم بمجلس الوزراء.

وأفاد الديوان أن هناك مغالاة في أسعار تذاكر السفر والإقامة بالفنادق بالخارج، مشيرًا إلى أن إجمالي مصروفات بند إيجار المبان والنقل حتى ديسمبر 2021 بلغت 6.593400 دينار

وأوضح ديوان المجاسبة أن هناك توسـع في إيجار الطائرات لغرض تنفيذ رحلات خاصـة تجاوزت 5 مليون دينار.