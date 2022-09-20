طبيب ليبي: العمالة الوافدة والهجرة غير الشرعية وراء انتشار حشرة البق

أكد الطبيب خيري كارة، أن سبب انتشار حشرة البق في الدول الأخرى هو قلة النظافة والفقر، ولكن في ليبيا سبب وجودها هو العمالة الوافدة والهجرة غير شرعية.

وقال كارة؛ في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن تلك الحشرة “مزعجة ومنها أنواع، وتعيش بالفرش والأثاث والشقوق الموجودة بالمنزل أو العقار وتتغذى على امتصاص دم الإنسان والحيوانات؛ حيث تبقى حوالي عشر دقائق تمتص وهذا يكفيها لمدة أسبوع كوجبة غذائية لها”.

وتابع؛ “عادة لا تسبب أمراضاً خطيرة سوى إحمرار ووجع بمكان اللسعة لكن في بعض الأحيان قد تسبب أمراض بسبب نقلها للفيروسات والبكتيريا”.

وختم موضحًا؛ “العمالة الوافدة غير المقننة، والهجرة غير شرعية سبب لانتشار كثير من الأمراض والآفات والجرائم وإخلال الأمن”.