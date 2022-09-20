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ديوان المحاسبة: ليبيا حققت إيرادات تاريخية في عام 2021

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قال، ديوان المحاسبة الليبي، في تقريره السنوي لعام 2021 إن قيمة إيرادات الدولة الليبية في العام الماضي، بلغت 105 مليار دينار في مقابل نفقات بنحو 86 مليار دينار أي بفائض مالي قدره 19.7 مليار دينار.

وذكر الديوان، أن الدولة شهدت خلال العام 2021 تغيرًا جوهرياً في وضـعها المالي حيث تحققت موارد قدرها 105 مليار دينار لأول مرة في تاريخها، ما يعادل نسبة (176%، 418%) عن سنتي (2019، 2020) على التوالي.

وأوضح الديوان، أن ذلك لم يكن نتيجة نمو في الدخل، إنما بسبب قيام مجلس ادارة المصرف المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي، مقابل العملات الأجنبية على كامل الأغراض.


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صحيفة العنوان الليبية

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