مصرف الجمهورية يكشف عن سبب إغلاق أبوابة الشهر القادم لمدة 5 أيام

ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” إن المصرف سيغلق أبوابه اعتبارًا من 2 من أكتوبر القادم إلى من 6 أكتوبر 2022.

سعيد أوضح في تصريح لشبكة “لام” أن الغرض من الاغلاق هو تحديث المنظومة المصرفية لكافة الفروع.

وطمأن كافة الجهات والمؤسسات والأفراد المودعين والعملاء أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام حساباتهم المصرفية، وأن معاملاتهم ستجرى بشكل طبيعي عند استئناف العمل.

