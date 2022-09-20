بعد كشف جزء من فساد الحكومة المنتهية.. الدبيبة يعقد مؤتمر صحفي لتشويه الحقائق

الوطن|رصد

بعد التقرير الذي صدر عن ديوان المحاسبة وكشف عن فساد كبير في الحكومة المنتهية وحجم الإنفاق الغير مبرر لرئيس الحكومة وأركانه، أصدر الدبيبة تعليماته للرد على الملاحظات الصدرة في التقرير خلال مؤتمر صحفي.

يذكر أن الحكومة المنتهية كانت قد فضحت في أكثر من مناسبة عبر تقارير لديوان المحاسبة ومكافحة الفساد من خلال صرفها للمليارات كمصاريف مشبوهة وشخصية وعمليات غسيل أموال جعلت الشارع الليبي يخرج للمطالبه برحيل المنتهي ومحاسبته على هدر المال العام وعدم إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها الشارع الليبي وتعمده في تأجيل الانتخابات.