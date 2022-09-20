مركز الرقابة يؤكد إحباط محاولة إدخال كبدة مجمدة قادمة من تركيا 

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كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن إحباط محاولات إدخال السموم والأغذية المحظورة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح المركز أنه تم ضبط عدد 2 حاويات مبردة بسعة 40 قدم قادمة من تركيا تحتوي على كبدة مجمدة.

وذكر مركز الرقابة أن المستندات الخاصة بها تشير إلى أنها شحنة من الدجاج المجمد وأثناء عملية الكشف تبين بأن مقدمة الحاوية تحتوي على دجاج مجمد للتمويه.

وأفاد المركز أنه تم العثور بمؤخرة الحاوية على كمية كبيرة من الكبدة المجمدة المحظور استيرادها بموجب قرار وزير الاقتصاد.