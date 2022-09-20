تقرير ديوان المحاسبة 2021: تجاوزات مالية كبيرة لحكومة الدبيبة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2022

أصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي لعام 2021 الذي كشف عن إهدار مبالغ كبيرة من قبل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وقال التقرير الصادر اليوم الثلاثاء إن المصــــروفات في مجلس الوزراء خلال سنة 2021 تجاوزت السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية المؤقتة، وإن حساب الطوارئ تم استغلاله في غير الأغراض المخصصة له.

وذكر التقرير أنه تم تكليف مستشارين دون إبرام عقود تحــدد مــدة ومجــال أعمــالهم والواجبــات والمســـــــؤوليات حيث بلغ عدد المســـــــتشـــــــارين نحو 6 بمرتبات شـــــــهرية 7500 للمسـتشـار الواحد بالإضـافة إلى عدم إرفاق مسـتندات بملفات المسـتشـارين تحتوي عل مؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة وغيرها، بالإضافة إلى صرف تذاكر سفر وحجوزات إقامة لأشخاص لا علاقة لهم بمجلس الوزراء.

وأشار ديوان المحاسبة إلى أن فاتورة ديوان رئاسة الوزراء لمحلات المجموعة العالمية للساعات تجاوزت 12 مليون دينار مقابل توفير ساعات هدايا لضيوف الدبيبة. كما أن صروفات الإعاشة بجناح الدبيبة بلغت لشهر نوفمبر 2021 فقط بلغت أكثر من مليون و600 ألف دينار.

وذكر تقرير الديوان أنه تم شراء 25 سيارة فارهة خاصة بموكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار، ولم تُسجل ملكيتها باسم ديوان رئاسة الوزراء.

كما تطرق التقرير إلى تجاوزات في وزارة التعليم العالي من بينها إهداء وزير التعليم العالي عمران القيب لهواتف من الماركات العالمية الشهيرة بمبالغ مالية كبيرة، مشيرا إلى أن الهدايا شملت هواتف “آيفون 13 برو ماكس” وجلاكسي فولد 6 بـمبالغ 255 ألف دينار لأعضاء لجان بالوزارة، 155 ألف دينار منها خصصت لشراء هواتف “آيفون 13 برو ماكس” لأعضاء لجان بالوزارة.

وخلص التقرير إلى تجاوزات كثيرة في عدد من الوزارات الأخرى، حتى وزارة الأوقاف، مما يجعل حكومة الدبيبة أمام حقيقة انتشار الفساد داخلها رغم زعمها المتكرر الحفاظ على الأموال العامة.