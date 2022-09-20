شاهد في «اقتصاد بلس»: أزمة الكهرباء بين تدني الخدمة وتطبيق التعريفة الجديدة

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الثلاثاء، الضوء على التعريفة الجديدة للكهرباء التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بعدما جرى تداول فواتير صادرة حديثًا تظهر فارقًا كبيرًا في أسعار الاستهلاك عن الفترة السابقة.

وخلال الأيام الماضية، أبدى مواطنون استياءهم من الأسعار الجديدة لاستهلاك الكهرباء، مطالبين بإعادة النظر في قرار حكومة الوحدة الوطنية، لاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة خلال الفترة الحالية، وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، بينما تبلغ ديون الشركة العامة للكهرباء تجاه عملائها 4 مليارات دينار، وفق تصريحات الناطق باسم الشركة وئام التائب.

وفي 18 يوليو، قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء، والذي ينص على أن تعريفة الاستهلاك بالنسبة للمنازل كالآتي: الشريحة الأول (من 1 إلى 800 كيلو وات) بـ50 درهما، والشريحة الثانية (من 801 إلى 1500 كيلو وات) بـ75 درهما، والشريحة الثالثة من (1501 كيلو وات فما فوق) بـ150 درهما.

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ضجة إيفاد أسر الشهداء

كما عرّج البرنامج على الضجة التي صاحبت قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، بشأن الإيفاد بالخارج الخاص بأسر الشهداء والمفقودين، وهو القرار الذي ألغاه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وذلك في أعقاب لغط صاحب قرارات الإيفاد الصادرة أخيرا.