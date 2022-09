عليبة: التعويل الرئيسي لاستئناف نشاط لجنة “5+5” العسكرية يتوقف على المساعي التي يبذلها باثيلي

ليبيا – قال أحمد عليبة رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن التعويل الرئيسي لاستئناف نشاط اللجنة العسكرية “5+5” يتوقف على المساعي التي قد يبذلها المبعوث الأممي الجديد عبد الله باثيلي لحلحلة التحديات التي فرضتها الصراعات الحادة حول السلطة خلال الفترة الأخيرة على عمل اللجنة.

عليبة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أضاف: “بعد اشتباكات طرابلس نهاية أغسطس، تعمقت الخلافات وتعزز وضع المجموعات المسلحة الموالية للدبيبة في طرابلس، وباتت رئاسة أركان المنطقة الغربية هي المشرفة على غرف عملياتهم، وهذا يعني أن اللجنة العسكرية ستواجه عراقيل مضاعفة إذا ما استأنفت أعمالها، ومباشرة مهام حصر وتفكيك المجموعات المسلحة التي كانت تعد له منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار”.

وتوقع عليبة أنه في ظل الاهتمام الأميركي والأوروبي باللجنة العسكرية، فقد يستهل باثيلي نشاطه ولقاءاته في الساحة الليبية بتوجيه الدعوة لوفدي اللجنة العسكرية، ما يدفع لاحتمالية استئناف نشاطها المتوقف فيما يخص ترحيل المرتزقة وتفكيك الميليشيات.

