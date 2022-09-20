تعاون مشترك بين الكهرباء وجاما التركية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية

الوطن|رصد

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الدكتور محمد عمر المشاى مع ممثل شركة جاما التركية التعاون المشترك في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية بين الشركة العامة للكهرباء والشركة التركية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تقييم وإستئناف العمل بمشروع محطة الخليج البخارية وإعداد جداول زمنية لاستكمال أعمال التركيبات وإجراء الاختبارات التشغيلية للوحدات الإنتاجية بالمحطة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في منشور لها عبر فيسبوك إن مشروع محطة الخليج البخارية يعد من المشاريع المهمة والاستراتيجة ذو قدرة إنتاجية 1400ميجاوات.

وأضافت الشركة في منشورها أنهت تعمل الان الوحدة الأولى من المشروع فقط بقدرة إنتاجية 250ميجاوات لتوقف العمل بالمشروع منذ سنة 2014نتيجة للظروف الأمنية التي لم تسمح بعودة الشركات المنفذة للمشروع.