السفارة الأمريكية: المنقوش ناقشت مع مساعدة وزير الخارجية ضرورة الاتفاق على مسار إجراء الانتخابات

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا مساعدة وزير الخارجية الأمريكية السفيرة باربرا ليف لقاء مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، ناقشا خلاله الحاجة الملحة للقادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات دون تأخير بالعمل مع الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لدى ليبيا باتيلي، وفق بيان للسفارة.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة، أن الوزيرة نجلاء المنقوش، ناقشت العلاقات الاستراتيجية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بباربرا آي ليف مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على هامش أشغال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضاف البيان “ناقش اللقاء العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في ليبيا؛ مجددة دعم ومساندة أمريكا للموقف الدولي الداعم للانتخابات الوطنية كحل وحيد للأزمة السياسية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي”.