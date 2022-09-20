إيجار طائرات خاصة بأكثر من 5 مليون دينار..  ديوان المحاسبة يسجل تجاوزات بمصروفات مجلس وزراء حكومة الوحدة

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سجّل ديوان المحاسبة الليبي تجاوزات في عمل ومصروفات ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة.

وقال الديوان، في تقريره للعام 2021، إنه سجل عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد للمجلس بالمخالفة للقانون.

وأضاف الديوان، أن مصروفات المجلس خلال السنة الماضية تجاوزت السقف المحدد.

كما سجل الديوان عدم إرفاق كشـوفات تحليلية ضـمن فواتر بإيجار الطائرات على البابين الثاني والخامس وعدم تفعيل لجان العطاءات والاتجاه إلى التكليف المباشر بالمخالفة.

وسجل الديوان غياب دور المراجع الـداخلي، مشيرًا إلى أن عملية الجرد عبارة عن حصر للموجودات فقط.

وقال الديوان، أن حجم الانفاق على الباب الأول تضاعف بمقدار زيادة 100 بالمئة، مع عدم دقة البيانات المقدمة من وحدة المرتبات بديوان مجلس الوزراء.

كما سجّل الديوان تكليف مستشارين دون إبرام عقود تحدد مدة ومجال أعمالهم، والتوسع في الصرف مقابل العمل الإضافي والمكافآت المالية، واستمرار وزارة المالية بإحالة مرتبات موظفين انتهت علاقتهم بالمجلس.

وذكر المجلس أنه تم تسجيل مغالاة في أسعار تذاكر السفر والإقامة بالفنادق بالخارج، كاشفا أن إجمالي مصروفات بند إيجار المباني والنقل حتى ديسمبر 2021 بلغت أكثر من 6.5 مليون دينار.

كما كشف الديوان، وجود توسع في إيجار الطائرات لغرض تنفيذ رحلات خاصة تجاوز 5 مليون دينار.