ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن عمل لجنة “5+5” العسكرية توقف قبل اندلاع الصراع على السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أنه تركز على المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، ثم فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها نهاية يوليو عام 2021.

نصية وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أضاف: “باستثناء تنفيذ تلك المهام المحددة، كانت اجتماعات اللجنة العسكرية اعتيادية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أطراف دولية تنقل للإعلام في إطار حرص تلك الأطراف الدولية على إظهار اهتمامها بالقضية الليبية”.

وأرجع نصية أسباب انحسار عمل اللجنة لعدة أسباب، من بينها استمرار أعضائها في تمثيل أطراف الصراع، وذلك بدلًا من بحثهم عن الحلول ومحاولة إحداث التوافق بين الجهات التي يمثلونها.

وأشار إلى أن هذا الأمر تعمق لعدم وجود وزير دفاع، في ظل خلافات حول هذه المسألة، ثم جاء الانقسام والصراع حول ترأس الحكومة.

نصية رأى أن اللجنة العسكرية، أهملت توظيف واستثمار أجواء التقارب التي سادت بين الأطراف والقوى الليبية بأعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في تطوير مهامها باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية، أو وضع خطة وطنية لمعالجة قضية السلاح، معتبرًا أن هذا التطوير هو السبيل الوحيد لعودتها للمسار الصحيح.

Shares

The post نصية: عمل لجنة 5+5 العسكرية تأثر بالانقسام والصراع حول ترأس الحكومة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية