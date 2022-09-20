الرابطي: رؤية المبعوث الأممي الجديد في ليبيا لم تنضج بعد

الوطن / رصد

ربط الناشط السياسي خميس الرابطي تطورات الملف الليبي في المرحلة المقبلة بالسياسة التي سينتهجها المبعوث الأممي الجديد عبدالله باثيلي.

وقال الرابطي في تصريحات صحفية، إن سياسة باتيلي ستتحدّد بناء على تدخل الدول الكبرى النافذة في ليبيا، ذاهبا إلى الاعتقاد بعدم نضوج رؤية باثيلي حتى اللحظة.

وفيما يتعلق بالتدخلات الخارجية، رأى الرابطي أن كلا من مصر وتركيا ليستا مستعدّتين للتفريط بمصالحهما في ليبيا، حيث لن تفرط مصر بمعسكر شرق ليبيا.

وأضاف: ” أما تركيا، ورغم ظاهر موقفها الموازن إلى حد ما بين الطرفين، ورغم أنها نجحت في دفع صالح لزيارتها ولقاء رئيسها، فمازالت تخشى على مصالحها في ليبيا، خاصة ما يخص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بالإضافة لتسهيل عمل شركاتها في ليبيا”

أمّا عن التدخل الغربي، فأكد الرابطي على أن كلا من أمريكا والاتحاد الأوروبي سيعملان بجدية على الحد من النفوذ الروسي الذي بدأ يزحف باتجاه شمال أفريقيا عبر ليبيا.