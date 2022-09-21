ديوان المحاسبة: الدبيبة قدّم هدايا لضيوفه بقيمة أكثر من 12 مليون دينار

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أكد، ديوان المحاسبة الليبي، في تقريره السنوي للعام 2021، وجود مبالغة في قيمة مصروفات الإعاشة بجناح رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

وقال الديوان، إن قيمة -على سبيل المثال لا الحصـر- فاتورة شهر نوفمبر لسنة 2021 الخاصة بالإعاشة وخدمات النظافة المقدمة من شركة الثلاثي للتعهدات والتموين بلغت نحو 1,624,324 دينار.

وكشف الديوان، أن ديوان مجلس الوزراء قام بصرف 12,050,000 دينار لصالح محلات المجموعة العالمية لبيع السـاعات الثمينة مقابل تزويده بهدايا لضيوف رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن تلك الهدايا صرفت بمعية الدبيبة.