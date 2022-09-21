أمير قطر: لابد من إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا 

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دعا أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني إلى ضرورة اتخاذ إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا.

وأضاف آل ثاني في خطابه أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه لابد من الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة.

وتابع أمير قطر :”الجميع بات يدرك أنه لا يمكن استعادة الدولة دون توحيد القوى العسكرية وإعادة تأهيل الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد”.

وشدد آل ثاني في خطابه الثلاثاء على ضرورة نبذ من يرفض حل توحيد القوى العسكرية ومحاسبته”.