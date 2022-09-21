المنفي يبحث مع غوتيريش آخر تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نيويورك، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث معه آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. كما تعهد المنفي مجدداً بإنجاز «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات، وقال إن مجلسه «ما زال مستعداً للتدخل متى تطلب الأمر ذلك».

ونقل مكتب المنفي، أمس، أن الأمين العام أكد خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي «اهتمامه الكبير بالملف الليبي، ودعمه الكامل لجهود (الرئاسي) الليبي في تحقيق الاستقرار اللازم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي».

وخلال اللقاء حرص المنفي على تهنئة الأمين العام على اختياره عبد الله باثيلي، ممثلاً خاصاً للأمين العام في ليبيا، مبدياً «استعداده للتعاون الكامل معه من أجل تحريك العملية السياسية؛ خصوصاً إنجاز (القاعدة الدستورية)».

وسبق للمنفي التلويح بالتدخل في حال فشل مجلسي: النواب، و«الأعلى للدولة» في إقرار قاعدة دستورية، وقال خلال لقاء سابق جمعه بوفد قبائلي، إن مجلسه «مستعدّ لإنتاج قاعدة دستورية، إذا استمر عدم التوافق بين المجلسين». ولم يصدر أي تعليق حينها على تصريحات المنفي من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري؛ لكن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رد بالقول بأنه «ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي وضع قاعدة دستورية انتخابية».

واستبق المنفي لقاء غوتيريش باجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مساء أول من أمس؛ حيث استعرض اللقاء أهم الملفات السياسية والأمنية في ليبيا. ونقل مكتب المنفي «تأكيد الجانبين وحرصهما على متابعة كل ما من شأنه دعم الاستقرار، والوصول إلى الانتخابات الليبية في أقرب الآجال».

في سياق ذلك، أوضح مكتب المنفي أنه افتتح مساء أمس بمقر البعثة الليبية في نيويورك، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة) نجلاء المنقوش، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب. وشدد المنفي خلال كلمة الافتتاح على ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك، وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة.

وعُقد بمقر بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، برئاسة المنقوش، بصفتها رئيسة الدورة العادية الـ158 للمجلس الوزاري للجامعة العربية، بحضور المنفي وأبو الغيط. وقالت وزارة الخارجية إن الاجتماع بحث عملية التنسيق حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة؛ بهدف ضمان أكبر قدر من التأييد والدعم للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومختلف القضايا الأخرى المتعلقة بالعالم العربي.

كما نوهت الخارجية إلى أن المنقوش التقت على هامش الاجتماعات باربرا آي ليف، مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث ناقش اللقاء العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في ليبيا؛ مجددة دعم ومساندة بلادها للموقف الدولي الداعم للانتخابات الوطنية، باعتباره حلاً وحيداً للأزمة السياسية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وكان المنفي قد شارك بنيويورك في أعمال قمتي التعليم والتنمية المستدامة على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من رؤساء وزعماء وملوك العالم.