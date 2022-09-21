“الأغذية والأدوية” تضبط شحنة من “الكبدة” محظورة الاستيراد

الوطن / متابعات

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إنه تمكّن الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب شحنة كبدة مجمدة محظورة الاستيراد.

وأكد المركز عبر “فيسبوك” أن الشحنة كانت قادمة من تركيا عبر حاويتين بسعة 40 قدمًا، وجرى ضبطها أثناء إجراء رجال الجمارك للتفتيش، مضيفاً أن الكبدة تفتقر للشروط الصحية إضافة إلى تزوير المستندات الخاصة بها.

وأضاف المركز أن المستندات المشهرة أشارت إلى أن الشحنة تحمل دجاجًا مجمّدًا، واحتوت مقدمة الحاوية على الدجاج بغرض التمويه، فيما تبيّن وجود كمية كبيرة من الكبدة في مؤخرة الحاوية.