ديوان المحاسبة: إيرادات ليبيا عام 2021 تجاوزت 105 مليار دينار لأول مرة في تاريخها 

أخبارليبيا24

أكد ديوان المحاسبة أن إيرادات ليبيا عام 2021 تجاوزت 105 مليار دينار لأول مرة في تاريخها مقابل نفقات بنحو 86 مليار دينار بفائض 19.7 مليار.

وأضاف الديوان في تقريره 2021 أن إيرادات الـدولـة النفطيـة خلال عام 2021 بلغت 22.9 مليار دولار والطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة النفطية.

وأوضح أن العجز في 2021 بلغ 1.6 مليار دولار بسبب التحويلات الخارجية من قبل مصرف ليبيا المركزي البالغ قيمتها أكثر من 24 مليار دينار.

وأفاد ديوان المحاسبة أن الإيرادات المحققة في 2021 لم تكن نتيجة نمو في الدخل إنما بسبب تخفيض مصرف ليبيا المركزي قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.

ولفت إلى أنه رغم التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني وفتح حقول النفط وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية التي استلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة إلا أن هذا الاستقرار كان هشا، لعدم الاستناد على قاعدة سليمة.

وذكر الديوان أن الظروف السياسية لازالت متوترة، إذ سرعان ما تعقدت الأمور من جديد نهاية العام بنشوء خلافات أمنية وسياسية انعكست على الأمور الاقتصادية فلم يتم إصدار قانون للموازنة العامة، واستمرار حالة غياب المساءلة والمحاسبة.