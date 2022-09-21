بالرغم من إيقافه للقرار .. “جمعة” يوفد جميع أفراد عائلته للخارج

الوطن|رصد

يبدوا أن رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة وأركانه باتوا يسابقون الزمن بعد كشف المستور الذي انتهجته الحكومة بالتغول على أموال الشعب الليبي والتفنن في صرف ايرادات الدولة الى جيوبهم المبخوشة الذين لم يرضوا بملئها فحسب بل بات طمعهم اللامتناهي يجعلهم يتلذذون في طريقة نهب مقدرات البلد بحماية رئيسهم وصديقة “الصديق”.

فبعدما نشر ديوان المحاسبة لتقرير يكشف مدى الفساد الذي انتهجته الحكومة، بدأت خطابات وزراء الحكومة بالكشف عن فسادها كان أخرها قيام وزير الدولة لشؤون عبدالحميد الدبيبة بإيفاد جميع أفراد عائلته للخارج على الرغم من إيقاف ذات الوزير للقرار، وفقا لخطاب وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب.

وأفاد الخطاب الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه يفيد بمنح شهرية لشقيقتة ” نورية جمعة عامر ” لاستكمال دراستها بدولة تركيا مقابل 2750 يورو.

وأفاد تقرير أخر بنقل شقيقه ” محمد جمعة عامر ” من وزارة الداخلية الي وزارة الخارجية ، وبنفس الدرجة الوظيفية وتكليف شقيقه الأخر عامر جمعة عامر كملحق مالي بالقنصلية الليبية في دبي.