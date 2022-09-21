الدبيبة يصدر تعليماته بالرد على تقرير ديوان المحاسبة 2021 

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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته بإعداد الردود اللازمة حول ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة.

وأوضح الدبيبة أن الردود ستكون ضمن ندوة إعلامية لتقديم الردود المناسبة والإجابة على التساؤلات التي وردت في التقرير.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه سيتم تحمل المسؤولية في حال وجود تقصير أو مخالفات وردت في التقرير.

وكان ديوان المحاسبة نشر الثلاثاء، تقريره السنوي عن العام 2021، تضمن أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها، وتقديمها للسلطات التشريعية وفقًا للمادة (53) من القانون 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم الديوان.