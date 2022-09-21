المبعوث الأمريكي السابق: كافة الدول لديها مصالح في ليبيا وهناك دولا لا تريد أن ترى الاستقرار بها

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا ” جوناثان واينر ” إن بلاده ترى أن الحل الوحيد للأزمة هو إجراء الانتخابات داعيا القادة السياسيين إلى التنافس على تقديم الخدمات لليبيين وإعطائهم الحق فيما بعد لتقرير من سيمثلهم.

وأضاف واينر في لقاء متلفز لــ “قناة ليبيا الأحرار” أن كافة الدول لديها مصالحها في ليبيا وأن هناك دولا لا تريد أن ترى الاستقرار بها لأن ذلك يتعارض مع مصالحها إلا أن استقرار الوضع في ليبيا سينعكس إيجابا على كافة دول المتوسط حسب قوله.

كما اتهم واينر روسيا بتعمد السيطرة على ليبيا من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية، داعيا كافة الأطراف إلى ترسيخ السيادة الليبية والاستفادة من الأسعار العالية للنفط، وإبقاء النفط بعيدا عن الصراع وعدم تسييس ملف النفط، وفق قوله.